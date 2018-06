LIVE: 'Zolang de inspecteur de wet volgt, is er geen cadeautje te geven'

De Kamer werd eerder op de dag achter gesloten deuren bijgepraat over afspraken die oliebedrijf Shell eerder met de Belastingdienst maakte. Die zorgden ervoor dat de schatkist de afgelopen jaren 7 miljard euro aan dividendbelasting misliep, onthulde Trouw vorige week.



Volgens SP-leider Lilian Marijnissen is sprake van ‘explosieve informatie’ en een ‘stinkende deal’, maar mag zij met de kennis niet naar buiten treden. Een poging om Rutte alsnog via een stemming tot openheid te dwingen liep op niets uit. Volgens Rutte overtreedt de Staat de wet als zij informatie deelt over individuele belastingplichtigen. De vier coalitiepartijen, aangevuld met de SGP, stemden vervolgens tegen de poging tot openbaarheid.



PvdA-voorman Lodewijk Asscher verwijt Rutte mist te creëren om Shell ‘in bescherming’ te nemen. Volgens hem is er bij de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting zelfs sprake van een patroon: ,,Steeds weer komt informatie haperend naar buiten of blijkt onzorgvuldig, onjuist of gebrekkig”, aldus Asscher.