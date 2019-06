LIVE | Wilders vol in de aanval bij hoger beroep minder-Marokkanenproces

Kamer wil ophelde­ring kabinet over storing: ‘dit mag niet’

24 juni De Tweede Kamer wil snel in debat met het kabinet over de storing bij KPN waardoor het alarmnummer 112 in grote delen van het land niet bereikbaar is. Na een eerdere storing zou er een goed back up-systeem zijn voor het noodnummer. Dat bleek er niet te zijn.