LIVE | Wilders noemt Jetten een ‘klimaatpsychopaat’, D66 reageert: ‘Wij ruimen uw troep op’

Politieke BeschouwingenNa het kabinet op Prinsjesdag is het vandaag vooral de beurt aan de Tweede Kamer, op dag één van de Algemene Politieke Beschouwingen. Met een ongekend groot pakket koopkrachtcompensatie maar ook historische lage vertrouwenscijfers wacht de coalitie een zwaar debat. Volg het debat ook via het liveblog in dit artikel.

In kabinet en coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hopen ze dat het ‘historische pakket’ met koopkrachtcompensatie uiteindelijk iets van het vertrouwen kan herstellen in het land en dus ook in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.



,,Mensen zullen gaan voelen dat ze komende winter niet door het ijs zakken”, zei CDA-fractieleider Pieter Heerma gisteren hoopvol, Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zei dat mensen ‘nu hopelijk de winter doorkomen, ik hoop dat dit een geruststelling is’.



En premier Mark Rutte kon alleen maar vragen om begrip dat er geen toverstaf is om alle problemen op te lossen: ,,Wel kunnen we de gevolgen dempen. Heel normale gezinnen met stress over de energierekening die door het dak gaat, zullen wel merken dat we dat onder controle proberen te krijgen. Dat zal wel tijd kosten. Mensen komen nu niet juichend naar het Torentje.”

‘Geen gevoel van urgentie’

Pek en veren staan wel klaar, spreekwoordelijk dan. Oppositiepolitici maken gehakt van het getreuzel en gehannes in de coalitie, die aan de vooravond van Prinsjesdag nog die extra energiepleister uitdokterde. Meteen na de start van het debat vragen onder anderen Geert Wilders (PVV), Lilian Marijnissen (SP) en Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) betere onderbouwing van het nieuwe energienoodpakket.

De grootste oppositiepartij PVV kwam daarna aan bod. Leider Geert Wilders herhaalt zijn kritiek: ,,Gisteren zagen we wanhoop, verdriet en verbittering. Kinderen gaan zonder eten naar school, rekeningen kunnen niet meer betaald worden. Mensen geven het kabinet een historisch laag rapportcijfer. Normaal blijf je dan zitten, maar ik zeg: dat beter niet.” Wilders noemde energieminister Jetten ‘een klimaatpsychopaat’, omdat de minister afwezig is bij het debat vanwege een energiecongres in de VS waar de D66-minister Nederland vertegenwoordigt.

D66-fractieleider Jan Paternotte reageert meteen op de aanval op zijn partijgenoot: ,,Minister Jetten is uw troep aan het opruimen, u wilde gas uit Rusland.”

Vandaag komen de twintig fracties van de Tweede Kamer aan bod, morgen antwoordt premier Mark Rutte namens het kabinet. Of coalitie en oppositie nog inhoudelijk tot nieuwe afspraken kunnen komen, is zeer de vraag. De financiering van het inderhaast in elkaar gesleutelde energienoodplan is niet eens helemaal rond, dus veel geld voor nog meer extra’s is er volgens het ministerie van Financiën niet, stelt een Haagse ingewijde. ‘We doen echt veel, dat is nodig.’

Volledig scherm Minister-President Mark Rutte. © ANP