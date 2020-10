LIVE | Wilders dreigt met motie van wantrouwen om zorgsalaris: ‘We worden allemaal belazerd’

VideoOppositiepartijen reageren woedend op het nieuws dat het kabinet niet van plan is om de zorgsalarissen extra te verhogen, ondanks een aangenomen motie van de Tweede Kamer. PVV-leider Geert Wilders dreigt tijdens het coronadebat, dat nu aan de gang is, een motie van wantrouwen in te dienen tegen premier Rutte en coronaminister De Jonge. Mis niks met ons liveblog onderaan dit artikel.

,,Er komt geen cent extra beschikbaar’’, klaagt Wilders. ,,De motie wordt dus gewoon niet uitgevoerd, dat is niet te geloven. We worden allemaal belazerd. Het is voor een klap in het gezicht van al die zorghelden. Ik eis namens al die zorgmedewerkers dat de aangenomen motie alsnog wordt uitgevoerd.’’ Als dat niet gebeurt, dient de PVV-leider later vanmiddag een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Ook SP-leider Lilian Marijnissen is boos. ,,Dit is onacceptabel. Het kabinet komt hier niet mee weg.’’

Er gebeurt al heel veel voor zorgmedewerkers, benadrukte minister Tamara van Ark (Medische Zorg) voorafgaand aan het debat. De lonen zijn volgens haar de afgelopen jaren al flink gestegen. ,,Ook voor 2020 en 2021 zijn behoorlijke cao-loonstijgingen afgesproken.’’ Daarnaast wil het kabinet eerst een onderzoek naar knelpunten in de zorg afwachten. Ze wijst ook op de toegezegde zorgbonus voor medewerkers die betrokken waren bij de zorg voor coronapatiënten.

Lockdown

Premier Rutte en minister De Jonge maakten gisteren tijdens een persconferentie, die niet zo mocht heten, bekend dat de huidige gedeeltelijke lockdown ‘zeker’ nog tot in december gaat voortduren. Omdat het nu te vroeg zou zijn om de effecten van de maatregelen te meten, volgen vooralsnog geen extra maatregelen. Wel lieten de bewindslieden ruimte daar snel op terug te komen, ‘als de cijfers daar aanleiding toe geven’.

En die aanleiding lijkt er te zijn: de besmettingscijfers zwakken wat af, maar blijven onverminderd hoog. Te hoog, gaf Rutte gisteren ook al toe, maar er spelen meer belangen: ,,We willen de economie en de samenleving zo min mogelijk schade berokkenen. Dat is de evenwichtsbalk waar we op staan. Alle scenario’s liggen op tafel. Ook een lockdown, maar dat is wel een schrikbeeld.’’

In de Kamer zwelt de kritiek ondertussen verder aan. Partijen vinden onder meer dat het kabinet te lang heeft gewacht met nieuwe maatregelen om het groeiend aantal besmettingen te stoppen. De VVD hoopt echter dat een verdere lockdown niet nodig is. ,,Als de samenleving niet volledig op slot hoeft, dan moeten we dat ook alsjeblieft niet doen’’, zegt VVD-Kamerlid Hayke Veldman.

Ziekenhuizen

Vanochtend praatten Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van Dissel van het RIVM de Kamerleden bij over de laatste ontwikkelingen. Zij hebben nog weinig goed nieuws: de ziekenhuizen koersen nog steeds op het slechtste scenario qua aantallen coronapatiënten, ondanks de twee weken geleden ingezette gedeeltelijke lockdown.

,,We hebben de afslag nog niet genomen”, aldus Kuipers in de briefing. Het goede nieuws is dat we naar een piek toegaan, maar de vraag is hoe snel. Het is essentieel dat de curve snel afvlakt, omdat we anders langer bezig zijn met het herstel, stelt hij. ,,Wat we doen is heel erg scherp aan de wind zeilen. Voor de ziekenhuizen moeten we nu echt een afvlakking zien. Gebeurt dat niet, dan komen we echt in de problemen.”

Teststraten

Ook de problemen met de testcapaciteit staan vandaag opnieuw op de agenda. De Jonge herhaalde in een vannacht verzonden Kamerbrief het aantal testlocaties de komende maanden flink te vergroten. Ook moet het gebruik van snelle testen binnen afzienbare tijd mogelijk worden.

Begin volgend jaar zouden er 100.000 tot 130.000 testen per dag moeten kunnen worden afgenomen, met een doorlooptijd van maximaal twee keer 24 uur. Daarmee zou in december en januari ruim worden voldaan aan de vraag. Of die ambities haalbaar zijn, zullen verschillende oppositiepartijen betwisten. De testcapaciteit bleek tot nu toe onvoldoende, ondanks verwoede pogingen van het kabinet die op peil te trekken.

Volledig scherm Geert Wilders (PVV) © ANP