LIVE | VVD is om: meerderheid Tweede Kamer wil in héle land mondkapjes

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederlanders in het hele land een mondkapje gaan dragen in de publieke ruimte. Ook de VVD is daar nu voor, blijkt tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil dat er een landelijk advies of plicht komt om mondkapjes te dragen in binnenruimtes, zoals winkels en horeca. Ook regeringspartij D66 niet blij is met het huidige mondkapjesadvies, dat alleen geldt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Daarmee is er een Kamermeerderheid voor landelijke richtlijn.

Sinds gisteravond zijn de coronamaatregelen in Nederland flink aangescherpt. Zo moet de horeca om 22.00 uur de deuren sluiten en is er geen publiek meer toegestaan bij sportwedstrijden. In de grote steden geldt daarnaast een ‘dringend advies’ om een mondkapje te dragen in openbare gebouwen, zoals winkels. Maar over dat mondkapjesadvies leeft veel onduidelijkheid. ,,Je vraagt een extra drempel om in de zaak te komen’’, zegt SP-leider Marijnissen. ,,Terwijl winkeliers al moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Dat kun je eigenlijk niet van ze vragen.’’

De Tweede Kamer is sinds 11.30 uur in debat met premier Mark Rutte en ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische Zorg) over de nieuwste coronamaatregelen.

Volgens PvdA-leider Asscher neemt het kabinet ‘een gok’ met de nieuwe maatregelen. ,,Ik denk dat je sneller en meer zou moeten doen om de gezondheid én de economie te beschermen. Ik denk dat het kabinet moet erkennen dat met deze maatregelen de kans eigenlijk nul is dat over drie weken kan worden versoepeld. Terwijl dat wel het perspectief is dat wordt geboden aan ondernemers.’’

Vrijwel alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer komen tijdens het coronadebat aan het woord. Alleen Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en het zelfstandige Kamerlid Femke Merel van Kooten zijn er niet bij. Van Kooten zit thuis met verkoudheidsklachten. Het coronadebat duurt waarschijnlijk tot vanavond 19.00 uur.

