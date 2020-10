LIVE | Rutte oog in oog met woedende oppositie: Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Opnieuw een klap in het gezicht van onder meer de horeca, die voor vier weken de deuren moet sluiten. Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) kondigden gisteravond tijdens de persconferentie strengere maatregelen aan. De gedeeltelijke lockdown moet de komende weken zorgen voor een ommekeer in de bestrijding van het coronavirus. Cafés en restaurants moeten dicht en sporten wordt opnieuw aan banden gelegd. En gaat het de komende weken niet beter, dan volgt een volledige lockdown, waarschuwde De Jonge vast.



Volgens de oppositie zijn we in die positie beland door laks optreden van het kabinet, de afgelopen maanden. ,,De maatregelen van vandaag zijn nodig”, benadrukte GroenLinks-voorman Jesse Klaver gisteravond. ,,Maar wat voelt het zuur dat we hier zijn aanbeland. Dat heeft alles te maken met de laissez-faire-houding van het kabinet, falend testbeleid en gebrek aan centrale regie.’’



Ook SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen is bikkelhard in haar oordeel. ,,Het kabinet is op volle snelheid tegen de eigen besluiteloosheid gebotst’’, meent ze. ,,Hun aanpak heeft gefaald. Nu zijn stevige maatregelen onontkoombaar. Het aantal besmettingen moet echt snel omlaag.’’ PvdA-voorman Lodewijk Asscher stelt dat de coronacrisis ‘onbeheersbaar’ is geworden. ,,Kostbare tijd is verspild.’’