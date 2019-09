LIVE | Rutte na moord advocaat: ‘Onorthodoxe maatregelen om misdaad te bestrijden’

Grapper­haus wil doorgaan met kroongetui­gen

11:04 Justitieminister Ferd Grapperhaus wil doorgaan met kroongetuigen. ,,We moeten hiermee doorgaan. We willen deze lieden blijven raken. Ook via deze moeilijke processen.” Ook gaat hij binnen het kabinet op zoek naar meer geld voor criminaliteitsbestrijding naar aanleiding van de advocaat Derk Wiersum.