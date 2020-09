LIVE | Rutte krijgt volle laag over tekort aan coronatesten: ‘Ik ben verantwoordelijk’

Politieke BeschouwingenPremier Mark Rutte krijgt in de Tweede Kamer de volle laag over het tekort aan coronatesten. De linkse oppositie én regeringspartij D66 snappen niet dat de testcapaciteit nog altijd niet op orde is. Ook zijn ze er boos over dat Rutte ‘de schuld’ geeft aan mensen die zich laten testen terwijl ze geen klachten hebben.

Rutte debatteert sinds 10.45 uur met de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen van het kabinet. Op dag 2 van de Algemene Politieke Beschouwingen moet hij zich verweren tegen forse kritiek op het coronabeleid van het kabinet. Mensen moeten soms dagenlang wachten op een test.

De Tweede Kamer is bezorgd over de recente stijging van het aantal besmettingen. Ook in het buitenland wordt met argusogen naar Nederland gekeken. Morgen komt het kabinet met nieuwe, regionale coronamaatregelen. Wat die maatregelen precies zijn, wil Rutte niet zeggen. Daarover voert het kabinet nog overleg met de grote steden.

,,Iedereen vraagt zich af: hoe lang duurt dit en wanneer wordt ons leven weer normaal?’’, zegt Rutte. ,,Ik heb ook niet alle antwoorden. Er is nog mist, zowel op het gebied van het virus als op het gebied van de economie.’’ De premier erkent dat er grote problemen zijn rond testen en bron- en contactonderzoek. ,,Er zijn nu 200.000 testen per week nodig. Veel meer mensen zonder klachten laten zich testen. Dat is niet de bedoeling.’’ Volgens SP-leider Lilian Marijnissen ‘verliest het kabinet de regie’.

Bijna alle partijen in de Kamer klaagden gisteren over de woningnood in Nederland. De oppositie wil dat het kabinet meer doet om de huren te verlagen. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma is ‘bereid om serieus te kijken’ naar manieren om huurstijgingen verder te beperken. Daarmee wordt de kans groter dat er iets gaat gebeuren, omdat het kabinet de woonplannen anders mogelijk niet door de Eerste Kamer krijgt. De coalitie heeft namelijk geen meerderheid in de senaat.



De kans dat de veelgevraagde salarisverhoging voor zorgpersoneel er komt, is klein. Het kabinet – dat vanwege de coronacrisis veel meer geld uitgeeft – zei het eerder onverantwoord te vinden om de zorgsalarissen structureel te verhogen.

