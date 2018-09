LIVE | 'Rutte III blijkt Terreur I te zijn, stelletje zwakkelingen'

Hoofdpijn­dos­sier dividend­taks kaapt ook politieke beschouwin­gen

8:30 Voor de zoveelste keer gaat het vandaag, bij de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, over het hoofdpijndossier van Rutte III: de dividendbelasting. In een zeldzaam staaltje eensgezindheid keert de voltallige oppositie zich in het debat over de Miljoenennota tegen de afschaffing van die belasting.