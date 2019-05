LIVE | PvdA grootste in tien provincies, dreun voor PVV en SP

Grootste zege: Christen­Unie en SGP op Urk

8:09 In twee gemeenten is het de ChristenUnie-SGP gelukt om een absolute meerderheid te halen. Meer dan de helft van alle inwoners stond achter ze. Nergens was de overwinning zo groot als op Urk: daar haalde de gecombineerde lijst 70,7 procent van alle uitgebrachte stemmen binnen.