LIVE | Oppositie ten aanval tegen regeerakkoord Rutte IV

Video Personeel klaagt over slechte jeugdzorg en hoge werkdruk: ‘Veel administra­tie­ve rompslomp’

Veel medewerkers in de jeugdzorg hebben er geen vertrouwen meer in dat gemeenten de hulp aan kinderen met problemen nog aankunnen. Ze klagen over slechte zorg, bureaucratie en onzekere contracten.

29 november