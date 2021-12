LIVE | Oppositie mist zelfreflectie en geld voor zorg en ouderen in regeerakkoord

Debat over regeerakkoordEen dag na de presentatie ligt het regeerakkoord van Rutte IV onder vuur: in een debat erover in de Tweede Kamer schiet de oppositie met scherp. Volg het hieronder live.

Nog voordat Mark Rutte, die als fractievoorzitter van de grootste partij als eerste het woord mocht voeren, kon beginnen stonden oppositieleiders al klaar bij de interruptiemicrofoon. Vooral met de klacht dat het nieuwe kabinet gaat ‘bezuinigen’ op de zorg. In het regeerakkoord schrijven VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat ze de stijgende zorgkosten onder controle willen krijgen.

Tot 2026 komt geld bij, maar daarna worden er besparingen ingezet die langzaam optellen tot bijna 5 miljard euro in 2052. De zorguitgaven zullen nog wel stijgen, maar minder hard dan zonder deze ingreep zou gebeuren.

Lilian Marijnissen (SP) vindt dat echter onacceptabel: ,,Mooi verhaal van meneer Rutte, maar ik vraag me af: waarom laat hij de zorg in de steek? Dit kabinet bezuinigt miljarden in de zorg! (...) Als dit nieuwe bestuurscultuur is, ben ik er al zat van.”

Koekoeksjong

Jesse Klaver (GroenLinks) is best bereid te praten over hoe in de toekomst de zorgkosten onder controle gehouden kunnen worden, maar om zo’n gesprek goed te kunnen voeren moet eerst dit voornemen uit het regeerakkoord van tafel: ,,Haal deze bezuiniging eruit, zet m niet in de boeken, en dan ben ik bereid met u te praten over hoe we wel slim kunnen besparen.”

Rutte zei op zijn beurt dat hij graag zal praten over hoe je op een andere manier tot besparingen zou kunnen komen, maar hij is niet bereid om dan meteen al het bedrag van vijf miljard uit het akkoord te halen. ,,Op de langere termijn hebben met elkaar onder ogen te zien dat de stijgende zorgkosten als een koekoeksjong andere uitgaven uit het nest duwen, zoals die voor onderwijs. We gaan niet bezuinigen, we gaan de stijging van de zorgkosten proberen af te remmen.”

Volg het debat hieronder live:

Volledig scherm Mark Rutte (VVD) en Jesse Klaver (Groenlinks) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees over het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. © ANP