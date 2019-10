LIVE | Minister Schouten belooft hogere drempelwaarde voor stikstof: ‘Dit land gaat niet op slot’

Minister Schouten stond vanmorgen tegenover enkele duizenden demonstranten op het Malieveld, die per direct een oplossing willen voor de stikstof- en PFAS-problematiek.



,,Jullie zijn vandaag in groten getale gekomen. Dat begrijp ik. Ik begrijp dat er onrust bestaat over jullie werk, jullie toekomst en of jullie nog een baan hebben zo meteen. Er is ook nogal wat gebeurd’’, begon Schouten, die meteen benadrukt dat Nederland ‘niet op slot’ gaat. ,,Dit land blijft doorgaan met waar ze mee bezig is. De vergunningverlening is weer op gang gekomen. De vergunningen kunnen weer worden aangevraagd en worden weer afgegeven. Als bij de bouw de stikstofneerslag nul is, kunt u gewoon aan de slag.’’ Die laatste opmerking kon rekenen op een groot fluitconcert van de boze bouwers.



Het kabinet is bezig met maatregelen om te voorkomen dat de bouw plat komt te liggen, zei Schouten verder. ,,Het kabinet komt met een drempelwaarde, waarmee de meeste projecten zijn geholpen. Dat heeft impact op de hele sector. Maar we hebben u daarvoor nodig, u moet aangeven waar het niet goed gaat zodat we het daar vlot kunnen trekken.’’



Gevraagd naar wanneer die maatregelen duidelijk zijn, reageerde Schouten ontwijkend: ,,Die drempelwaarde gaat snel komen.’’ Ook dat viel verkeerd bij de bouwers, die massaal ‘Nu! Nu! Nu!’ scandeerden in reactie.



Het bouwprotest verloopt niet probleemloos. Er komen geluiden binnen dat actievoerders bij de A12 op de weg lopen. Ook kunnen door acties op de weg bussen met actievoerders niet op het Malieveld komen. ,,We roepen iedereen op het netjes te houden en zich te gedragen’’, aldus een woordvoerder van VNO-NCW, die ook namens het grondverzet spreekt.