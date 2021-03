LIVE | Kleinste stembureau van Nederland in schuur, 'VVD populairste partij bij ondernemers’

podcast Podcast: Rutte onverwoest­baar, geen versoepe­lin­gen en de uitglijder van Hoekstra

8 maart De aanval op VVD-lijsttrekker Mark Rutte duurt voort, maar overtuigend is het allemaal nog niet. Ondertussen stelt het demissionaire kabinet pas op langere termijn versoepelingen in het vooruitzicht. En de echte eerste, inhoudelijke uitglijder in de campagne kwam van Wopke Hoekstra (CDA).