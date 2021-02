LIVE | Kamer wil rechterhand De Jonge bij inkoop en verspreiding vaccins

LIVESTREAMDe Tweede Kamer debatteert vandaag weer over de aanpak van de coronacrisis. Belangrijk onderwerp is de vaccinatiestrategie. VVD en CDA stellen nu voor dat er een speciaal gezant komt die zorg gaat dragen voor de verspreiding en inkoop van vaccins.

Coronaminister De Jonge ligt al weken onder vuur omdat Nederland bepaald niet bovenaan het EU-lijstje staat als het gaat om het percentage gevaccineerde burgers. Daar kwam nog bij dat de minister afgelopen zondag de telmethode wijzigde van het aantal uitgedeelde prikken. Dat cijfer zou voortaan geschat worden. Nog geen dag later bleek al dat er een fout was geslopen in de nieuwe rekenmethode.



Linkse partijen als PvdA, GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer vragen zich al een tijdje hardop af of De Jonge niet te veel op zijn bordje heeft en of premier Rutte wel genoeg oppakt. Eerder stelden ze al tevergeefs in de Kamer voor dat de minister moet worden ondersteund door een ‘regeringscommissaris’, een rechterhand met doorzettingsmacht.

Speciaal gezant

Quote Liever het Sput­nik-vac­cin dan aan de beademing Klaas Dijkhoff (VVD) Nu komt daar een verzoek bij van onder meer VVD en CDA voor een ‘speciaal gezant’. Feitelijk een oliemannetje dat alles rondom de vaccinaties soepeler laat verlopen. Eerder werd voormalig DSM-topman Feike Sijbesma met succes ingezet om het testbeleid op orde te brengen.



PVV en VVD willen ook dat serieus wordt gekeken naar de inzet van een Russisch vaccin tegen corona. Uit testuitslagen blijkt dat het voor 91,6 procent effectief is. Daarmee werkt het vaccin net zo goed als dat van BioNTech/Pfizer en Moderna, en veel beter dan de vaccins van AstraZeneca en Janssen.



Geert Wilders (PVV): ,,Heeft de premier al met Putin gebeld, om het Sputnik-vaccin te krijgen?” En Klaas Dijkhoff (VVD): ,,Liever het Sputnik-vaccin dan aan de beademing, als de EMA dit vaccin goedkeurt natuurlijk.”



Verder willen meerdere partijen in de Kamer dat mannen van middelbare leeftijd met overgewicht preventief worden gevaccineerd, omdat zij meestal de intensive cares bezetten met heftige vormen van corona.

Avondklok

Daar komt nog het vraagstuk over de avondklok bij. Het kabinet treft toch voorbereidingen om de huidige avondklok te verlengen. Het plan was om woensdag 10 februari de regels weer te versoepelen. Alarmerende geluiden over de Britse mutant van het coronavirus zetten dit voornemen echter op losse schroeven.

Komende vrijdag komt het OMT met een nieuw advies, onder meer hierover. Na een Catshuissessie zondag zal het kabinet begin volgende week een knoop doorhakken over verlenging. Daarna is ook een snel Kamerdebat nodig. VVD en CDA geven nu al aan dat zij verlenging van de spertijd zullen steunen, als dat echt nodig is.

Ook GroenLinks wil liever ‘vervelende maatregelen’ doorzetten dan de onderwijsinstellingen gesloten houden. D66 wil wel dat er een brede overweging wordt gemaakt van de voordelen en nadelen. ,,We zetten alle maatregelen in, maar ten koste van wat? Dat moet we blijven bekijken.”

Scholen weer open

Het debat gaat vandaag ook over de heropening van de basisscholen. Vanmorgen zei Jaap van Dissel (RIVM) daarover dat kinderen tot 12 jaar nog altijd minder vaak het coronavirus verspreiden dan jongeren en volwassenen. En leraren raken ook besmet, maar ze lopen niet méér kans om corona te krijgen dan handhavers, kappers, brandweermensen of personeel in de zorg.

Het ministerie van Onderwijs geeft basisscholen het ‘dringende advies’ klassen in vaste kleine groepjes te verdelen als ze volgende week weer openen. Zo hoopt het ministerie te voorkomen dat hele klassen te snel naar huis worden gestuurd als een leerling besmet raakt met het coronavirus.

Volledig scherm Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA), demissionair premier Mark Rutte en Geert Wilders (PVV) in de Tweede Kamer tijdens een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus © ANP