LIVE | Kabinet gaat OMT vragen om nieuw advies mondkapjes

Comeback

Na weken van een dalende trend loopt het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland weer op, zo bleek uit de nieuwste RIVM-rapportage. Er werden bijna duizend nieuwe gevallen geconstateerd in een week. Er zijn nu 96 actieve brandhaardjes in Nederland.



Wat opvalt is dat het virus vooral in het westen van het land circuleert. De hoogste aantallen zijn te vinden in achtereenvolgens Zuid-Holland (16,9 per 100.000 inwoners), Zeeland (15,6), Utrecht (11,3) en Noord-Holland (10,3). In Zeeland is het getal ten opzichte van vorige week zelfs meer dan verdrievoudigd. In Groningen, Flevoland en Friesland zijn de minste coronapatiënten te vinden.