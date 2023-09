LIVE | Jetten (D66) richt pijlen op VVD, CDA verjongt kieslijst flink

- De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 22 november. Na een zomer vol wisselingen is het politieke speelveld vrijwel compleet in beeld. De komende weken verschijnen alle partijprogramma's. De programma's van VVD en SP zijn al binnen, maar bevatten geen grote koersverandering.



- Vrijdag werd Mona Keijzer gebombardeerd tot premierskandidaat bij BBB, de partij van Caroline van der Plas. De vraag is echter of deze beweging wel genoeg zetels haalt om het Torentje in te mogen.