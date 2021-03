Live in gesprek met lijsttrekker Thierry Baudet (FVD): stel nu je vraag

Thierry Baudet is vandaag als laatste lijsttrekker te gast in onze verkiezingsstudio in Rotterdam. De FVD-voorman gaat live in gesprek met lezers over zijn plannen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De uitzending begint om 16.00 uur. Stel nu je vraag en doe mee via onze interactieve livestream.