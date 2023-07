LIVE I Rutte stopt als VVD-leider: ‘Dit is nu het beste om te doen’

-Rutte zei zojuist: ,,Ik heb dit besluit zondagochtend genomen. Ik heb er over nagedacht. Ik doe dit nu 17 jaar. Ik houd zielsveel van de club, maar het voelt nu goed het stokje door te geven.”



-Er was al een motie van wantrouwen in de maak tegen Rutte, waarmee hij per direct demissionair premier af is. Maar die motie wordt ingetrokken. Het debat is stilgelegd en gaat straks, rond 11.15 uur verder.



-Zondag al kondigden PvdA en GroenLinks aan met een gezamenlijke lijst en programma de verkiezingen in te willen gaan.



-Bij het CDA zijn Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra niet beschikbaar als lijsttrekker. Hoekstra zegt zich meer bestuurder dan politicus te voelen.