LIVE I Partijen hakken in op elkaar na aangekondigd vertrek Rutte: ‘Campagnetruc’

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma heeft naast dankwoorden ook een flinke sneer gericht aan demissionair en vertrekkend premier Mark Rutte . Hij herhaalde de eerder geuite kritiek dat Rutte politiek bedreef 'zonder visie' . Heerma herhaalde dat het zonde en onnodig is dat Rutte IV is gevallen over migratie.

De val van Rutte IV was volgens hem meer dan een verschil van inzicht binnen de coalitie op migratie. ,,Het is een teken des tijds, de kanarie in de kolenmijn. Een pijnlijk inkijkje in de zorgelijke staat van onze parlementaire traditie van consensus en bestuurlijke verantwoordelijkheid, over partijgrenzen heen, in dienst van het algemeen belang." Het kabinet had volgens Heerma een antwoord moeten geven op grote opgaven, zoals op het gebied van wonen en het wegnemen van het onrecht aan Groningers en de toeslagenouders, maar ook op het terrein van stikstof en migratie.