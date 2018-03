LIVE: 'Groei lokalen indrukwekkend', 200.000 blanco stemmen bij referendum

Denk boekt succes in grote steden

8:45 De partij Denk komt in dertien gemeenteraden. Het grootste succes boekte de partij in Schiedam: daar werd Denk bij deze eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen de tweede partij, na de VVD. Denk kreeg er 11,7 procent van de stemmen, goed voor vier zetels in de raad. Ook in Rotterdam en Amsterdam deed de beweging die naar eigen zeggen voor diversiteit en tegen verrechtsing is, het goed.