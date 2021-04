LIVE | Deel oppositie zegt vertrouwen op in kabinet, Ploumen fel tegen Jetten: ‘Dit is lef hebben’

Meteen na de start van het debat over de Toeslagennotulen trekt een flink deel van de Kamer de rode kaart voor het kabinet: straks wordt gestemd over deze motie van wantrouwen van Denk, PVV, FvD, Bij1 en BBB. Maar de oppositie stuit op een stevige coalitiewal. Volg het debat via ons liveblog .

Een massief oppositieblok eist vandaag nóg meer informatie van het kabinet over de toeslagenaffaire. Na de onthulling van ministerraadnotulen afgelopen maandag zijn partijen verbolgen over de summiere informatieverstrekking.

Maar het plan om extra verslagen uit de kabinetskluis te halen, kreeg geen meerderheid. Denk-leider Farid Azarkan kwam meteen een motie van wantrouwen (mede ondertekend door de PVV, FvD, Bij1 en BBB), maar die lijkt niet kansrijk: de vijf partijen hebben samen slechts 30 van de 150 zetels. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU houden de gelederen vooralsnog gesloten.

De VVD noemt het ‘lelijk en ongepast’ hoe bewindspersonen klaagden over ‘activistische Kamerleden’, maar de partij benadrukt dat brisante informatie niet ‘om politieke redenen’ achtergehouden is, zei Kamerlid Sophie Hermans. D66 hamert er steeds op dat nu maandag vrijgegeven notulen al grotendeels bekend was, door het werk van de parlementaire commissie die het Kinderopvangtoeslagschandaal onder de loep nam.

D66-Kamerlid Rob Jetten stelt dat er met de notulen ‘niet allerlei nieuwe informatie op tafel is gekomen'. ,,We wisten al dat het kabinet fout heeft gezeten, daarom is het ook afgetreden.” Hooguit brachten de notulen meer details en inkleuring, vindt hij.

Toen hij oppositiepolitica Lilianne Ploumen confronteerde met het feit dat haar partij ook een lange geschiedenis heeft met 'coalitiediscipline’ in vorige kabinetten reageerde de PvdA-leider fel: ,,Het is wel lef hebben dit’', zei Ploumen. ,,Weer terug naar Adam en Eva. Dit debat gaat erover dat in de zomer van 2019 een begin had moeten worden gemaakt met het oplossen van de toeslagenaffaire. Dit zijn afleidingsmanoeuvres.’’

Namens het kabinet zitten premier Mark Rutte (VVD), minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) in de zaal, ook minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag (D66) en staatssecretaris van financiën Alexandra van Huffelen (D66) zijn op verzoek van de Kamer aangeschoven.

