Lintje voor vertrekkende PVV’er Sietse Fritsma in grotendeels lege Kamer

Fritsma vertrekt uit de Tweede Kamer en begint een eigen onderneming. Hij stopt per 1 november als Kamerlid. In zijn afscheidsspeech, in een overigens vrijwel lege plenaire zaal, noemde hij zijn 13 jaar in de Kamer een ‘ongelooflijk enerverende tijd’. ,,Het was een achtbaanrit met veel loopings en kurkentrekkers. Soms schreeuwen van plezier, soms misselijkmakend. Maar altijd bewogen, altijd ging het ergens over.’’



De PVV’er, die zich bezighield met immigratie en asiel, is trots op zijn werk en zijn partij. ,,Als je het mij vraagt hebben we het maatschappelijke en politieke debat een flinke zet in de juiste richting gegeven.’’ Makkelijk was het niet, benadrukt hij. ,,Voor het uitdragen van PVV-standpunten op dit gebied moet je toch beetje een non-conformist zijn en tegen de stroming in willen roeien.’’



Alle drukte rond het Kamerlidmaatschap zal hij niet gaan missen. ,,Die werktelefoon die onophoudelijk nieuwsberichten uitspuugt, gooi ik met een grote boog de Noordzee in.’’



Fritsma bedankt specifiek zijn ‘goede vriend’ Geert Wilders, ‘die aan de basis van dit alles stond’, en noemt het ‘absurd’ dat de PVV-leider nog altijd beveiliging nodig heeft. Ook bedankt hij alle fractiemedewerkers, en alle medewerkers van de Tweede Kamer, waaronder de catering. ,,Aan mijn uiterlijk is te zien dat die uitmuntend werk heeft verricht.’’