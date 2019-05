Linkse partijen: Geef data en locaties IS-bombardementen vrij

Luchtaanvallen

Nederland deed tussen 2014 en 2016 en heel 2018 mee met de internationale coalitie van landen die luchtaanvallen uitvoerden in het gebied dat in handen was van IS. Nederlandse F-16’s bombardeerden in een jaar tijd zo’n 2100 doelen in Irak en het noorden van Syrië. Daarbij werden zo’n 2100 luchtaanvallen uitgevoerd. Bij slechts één van deze missies zijn burgerdoden gevallen, zo concludeerde het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij twee andere bombardementen stelt het OM dat het ‘mogelijk’ is of ‘zeer waarschijnlijk’. Omdat de piloten niets te verwijten viel, wordt er geen nader onderzoek gedaan.



Volgens PvdA’er Ploumen is meer onderzoek nodig. ,,Het kabinet zegt dat dat niet kan omdat het te gevaarlijk is. Maar veel coalitielanden zijn ter plekke aanwezig, dus volgens ons is onderzoek gewoon mogelijk. Daar kun je ook van leren.’’ Ploumen noemt als voorbeeld de informatie op basis waarvan besloten wordt tot een luchtaanval. ,,Stel dat blijkt dat je drie gebouwen verderop had moeten zijn. Dan wil je toch ook weten hoe je die informatie in de toekomst beter kunt verifiëren?’’