Lerarenstaking treft ook hardwerkende Kamerleden

Hennis voorafgaand aan zwaarste debat uit carrière

16:12 Demissionair minister van Defensie Jeanine Hennis moet zich vandaag voor de Kamer verantwoorden over het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het fatale ongeluk met mortieren in Mali. Het belooft het zwaarste debat uit haar politieke leven te worden en de kans is groot dat Hennis over de gemaakte fouten moet aftreden.