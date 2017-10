Leraren willen opnieuw staken

,,We zien dat Rutte III onze zorgen ziet en hoort, maar helaas nog niet voor vol aan ziet,’’ schrijven de oprichters Jan van de Ven en Thijs Roovers van protestgroep PO in Actie, in een eerste reactie op de Kabinetsplannen.



De actievoerende leraren nemen geen genoegen met minder dan 1,4 miljard euro extra. Ze berekenden dat 500 miljoen extra nodig is om de werkdruk te verlagen en 900 miljoen euro om de salarissen gelijk te trekken met die van docenten op middelbare scholen. Rutte III komt vanaf 2018 met 270 miljoen per jaar extra voor hogere salarissen en vanaf 2021 met 450 miljoen euro per jaar extra om de werkdruk te verminderen.