Leeuwinnen niet op betaalzender, iedereen moet Oranje op tv kunnen zien

Kabinet pakt belasting­ont­wij­king brievenbusfirma’s verder aan: einde aan geldstroom van 37 miljard

14:47 Het kabinet gaat aanvullende maatregelen nemen om belastingontwijking via in Nederland gevestigde brievenbusfirma's tegen te gaan. Ook over dividenden die via Nederland naar belastingparadijzen gaan zal de fiscus vanaf 2024 een zogeheten bronbelasting gaan heffen.