Leden Provinciale Staten kiezen Eerste Kamer

Brexit Party is grote winnaar in Groot-Brittannië

8:06 De Brexit Party onder leiding van Nigel Farage is de winnaar geworden van de verkiezingen voor het Europees Parlement in Groot-Brittannië. De partij, die voor het eerst meedoet, haalt 31,6 procent van de stemmen, zo is de verwachting nadat 99 procent van de stemmen is geteld.