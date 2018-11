Leden ChristenUnie: Stop met uitzetten kinderen

Er mogen voorlopig geen kinderen meer worden uitgezet die in Nederland geworteld zijn. Dat is de strekking van een motie die 140 ChristenUnie-leden over drie weken willen indienen tijdens het partijcongres in Zwolle.

ChristenUnie-lid Antonie Fountain stelde de motie samen op met de 21-jarige Armeense Hayarpi Tamrazyan, die met haar familie ook dreigt te worden uitgezet, en daarom is ondergedoken in de Bethelkerk in Den Haag. Andere ondertekenaars zijn Don Ceder van de Amsterdamse CU, en de Zwolse wethouder en voormalig Kamerlid Ed Anker. Fountain noemt het aantal van 140 ondertekenaars ‘massaal’ en ‘echt waanzinnig'.

Naar aanleiding van de soap rond de Armeense kinderen Howick en Lili onderzoekt staatssecretaris Mark Harbers (VVD) de procedures rond asielaanvragen, en hoe die sneller zouden kunnen verlopen. Harbers belooft halverwege volgend jaar met resultaten te komen. De ChristenUnie-leden roepen hun Tweede Kamerfractie op om bij de staatssecretaris voor elkaar te krijgen dat hij geen gewortelde kinderen het land uitzet zolang het onderzoek duurt.

Don Ceder stelt dat hij de motie steunt omdat 'we allemaal zien dat de asielprocedure op dit moment niet goed werkt’. ,,Zolang dat zo is en daar onderzoek naar wordt gedaan, vind ik niet dat je tegelijk kunt doorgaan met het uitzetten van kinderen.”

Volledig scherm De twee Armeense kinderen Lili en Howick. © ANP

Regeerakkoord

Het is geen geheim dat de ChristenUnie voor een ruimer kinderpardon is, maar tot nu toe blijft de coalitiepartij trouw aan het met de VVD, D66 en het CDA gesloten regeerakkoord. Volgens Fountain is de kracht van de motie dat die niet aan het regeerakkoord tornt. ,,Bij het vorige partijcongres hadden we ook een motie opgesteld voor een ruimer kinderpardon. Daarbij ging het wel om het openbreken van het regeerakkoord. Voor veel aanwezige leden was dat een reden om tegen te stemmen. Daar hebben we lessen uit getrokken.”

Fountain hoopt dat het partijbestuur een positief advies geeft, zodat de motie op zaterdag 24 november op het partijcongres in Zwolle kan worden behandeld. Hij sprak al met CU-fractievoorzitter Gertjan Segers en Kamerlid Joël Voordewind over de hartenkreet. Hoe die er tegenover staan? ,,Daar kan ik nog niets over zeggen.”

Over de ongeveer vierhonderd kinderen die in hetzelfde schuitje zitten als bijvoorbeeld Lili en Howick is de laatste veel te doen. Programmamaker Tim Hofman is een burgerinitiatief gestart om verruiming van het kinderpardon opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Daarvoor haalde hij al meer dan 200.000 handtekeningen op.