Kwetsbare 60-minners toch eerder aan de beurt voor prik

Ongeveer een miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medisch risico krijgen toch versneld voorrang bij de vaccinaties. Niet tegelijkertijd met, maar vóór de gezonde vijftigers. Ze worden straks bij de GGD gevaccineerd om tempo te maken, in plaats van bij de huisarts zoals was gepland. Dat heeft minister Hugo de Jonge vanavond bekend gemaakt tijdens de persconferentie .

Ze krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. De opschaling kan naar ruim 1,5 miljoen prikken per week. ,,We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat deze groep het snelste gevaccineerd kan worden door de GGD’en. Door de combinatie van huisartsen die selecteren en uitnodigen en GGD’en die vaccineren, kunnen deze mensen op korte termijn worden ingeënt", aldus de Nederlandse Huisartsen Vereniging (NHV).

Het gaat om personen die meer risico lopen op complicaties bij een coronabesmetting, zoals mensen met longaandoeningen. Zij krijgen al jaarlijks een griepvaccinatie. De uitnodigingen aan deze mensen worden begin mei verstuurd door hun eigen huisarts. Met die uitnodiging op naam melden zij zich bij de GGD. Het prikken begint in de loop van de eerste week van mei.

Vergeten

#VergeetOnsNietHugo, een actiegroep voor mensen met een chronische ziekte of aandoening, reageert opgelucht. ,,We waren inmiddels echt bang dat het kabinet ons was vergeten. In de vaccinatieplanning werden wij alsmaar verder naar achteren geschoven. Terwijl het met de versoepelingen op komst voor ons alleen maar moeilijker wordt om onszelf tegen het coronavirus te beschermen”, zegt taaislijmziektepatiënt Marlies Karman (48), oprichtster van de actiegroep die strijdt voor versnelde vaccinatie van de medische risicogroepen onder de 60 jaar.

Ze wijst erop dat het om meer dan een miljoen mensen gaat, die ook jaarlijks de griepprik krijgen. ,,Juist omdat wij onszelf zo goed beschermen, komen we niet in het ziekenhuis terecht. Maar dat heeft grote impact. Veel van ons zitten al meer dan een jaar met hun gezin in strikte isolatie.’’

Voorrang

Aanvankelijk was het de bedoeling dat mensen uit medische risicogroepen vanaf februari ingeënt werden. Maar doordat andere groepen voorrang kregen (waaronder zorgmedewerkers en een kleine groep ‘hoog risicopatiënten’ met bijvoorbeeld bloedkanker, het syndroom van Down en ernstig nierfalen) zijn zij nog steeds niet aan de beurt gekomen.

Op advies van de Gezondheidsraad zou deze groep tegelijk met de met de groep 50- tot 59-jarigen gevaccineerd worden. Dit omdat beide groepen volgens de Gezondheidsraad een vergelijkbaar risico lopen op ernstige gezondheidsschade door Covid-19. Nadat vrijwel alle 60-plussers en iedereen met een hoog medisch risico zijn geprikt, worden de eerste mensen met een medische indicatie zo spoedig mogelijk uitgenodigd.

Het ministerie verwacht voldoende voorraad te krijgen aan vaccins die door de GGD’en kunnen worden ingezet.

