Kuzu wil toch weer op Denk-kandidatenlijst

Kuzu zegt dat hij zich heeft laten overtuigen door een ‘campagne’ op social media die hem opriep door te gaan. ,,Ik kreeg zoveel berichten, whatsappjes... Er was zelfs een hashtag: #kuzumoetdoor.” Kuzu stelde dat hij daarom ‘niet egoïstisch kan zijn’. ,,Je moet jezelf wegcijferen voor het grotere belang.” Eerder stelde hij dat de impact op zijn privéleven ‘immens groot is’.

Volgens Kuzu was zijn besluit, in maart, om te stoppen als fractieleider en uit de landelijke politiek te stappen, ingegeven door cynisme. ,,In de politiek beweeg je je altijd op de lijn tussen cynisme en hoop. In de periode vóór maart was hoop op de achtergrond geraakt.” Nu, stelt hij, heeft hij ‘er weer zin in’.

Affaire

Toen Kuzu zijn vertrek aankondigde, stelde hij ook al dat de politiek een te grote wissel trok op zijn privéleven. Kort daarna werd via HP/De Tijd bekend dat Kuzu in opspraak was geraakt. Een voormalige medewerkster beschuldigde hem van grensoverschrijdend gedrag, Kuzu sprak later van een affaire ‘met wederzijds goedvinden’. Hij bekende dat hij zich in die periode ‘behoorlijk eenzaam heeft gevoeld’.

Ook werd duidelijk dat de partij al sinds eind 2019 werd verscheurd door ruzies, die in mei publiekelijk werden uitgevochten. Zo beschuldigde Kuzu toenmalig partijvoorzitter Selçuk Öztürk van ‘een politieke broedermoordaanslag’ en probeerden Denk-kopstukken elkaar te royeren als lid.

Gemoederen bedaard

De gemoederen zijn inmiddels bedaard. Het fractievoorzitterschap is inmiddels in handen van Farid Azarkan, die op een ledenvergadering zaterdag werd gekozen als lijsttrekker. Öztürk is als partijvoorzitter opgevolgd door advocaat Ejder Köse.

Vorige week zei Kuzu al dat de oproepen van partijleden hem ‘niet onberoerd laten’. Onduidelijk is of een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke integriteitschendingen en mogelijk ‘grensoverschrijdend gedrag’ van Kuzu, waar Denk-leden in juni om vroegen, alsnog wordt uitgevoerd. Daarover moet het nieuwe partijbestuur nog beslissen. Zo’n onderzoek was dit voorjaar al in gang gezet door Öztürk, maar bleek in juni afgeblazen wegens tijdgebrek.

