Kuzu (Denk) beschuldigt partijvoorzitter van ‘broedermoord’

Voormalig CDA-fractie­voor­zit­ter Maxime Verhagen heeft spijt van avontuur met PVV

16:50 Maxime Verhagen maakte in 2010 een inschattingsfout over samenwerken met PVV. Verhagen, de huidig voorzitter van Bouwend Nederland, zegt daarover nu: ,,Als ik had geweten dat een gedoogcoalitie in de praktijk zou worden uitgelegd als een samenwerking in een gewone coalitie, was ik niet er aan begonnen.’’