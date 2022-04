Kuipers: ‘Als corona weer oplaait in najaar, kan coronapas terugkeren’

Ernst Kuipers geeft nog altijd geen hand ter begroeting. De boks is een post-coronablijvertje voor de D66-minister van Volksgezondheid. ,,In het ziekenhuis was er al langer discussie over handen geven. Je kan zo bacteriën of virussen van je ene patiënt naar de ander overbrengen als je iedereen een hand geeft. Die discussie lijkt nu wel beslecht.”