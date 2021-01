Kritische PvdA-leden eisen aftreden Lodewijk Asscher

TOESLAGENAFFAIREKritische PvdA-leden willen dat partijleider Lodewijk Asscher zijn biezen pakt vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Een motie waarin het vertrouwen in Asscher wordt opgezegd heeft honderd steunbetuigingen gekregen.

Door die honderd steunverklaringen wordt de motie volgende week in stemming gebracht bij het digitale stemlokaal van de PvdA, in aanloop naar het verkiezingscongres. Alle PvdA-leden kunnen zich dan uitspreken over het lot van Asscher. Het partijbestuur bepaalt vervolgens wat er met de motie gebeurt.

PvdA-leider Asscher liet maandag weten dat hij door wil als lijsttrekker, ondanks zijn rol in de toeslagenaffaire. Als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet was hij daarbij betrokken. Asscher liet aan de PvdA-leden weten dat het oordeel van de commissie die de affaire onderzocht ‘nog stevig nadreunde’. Toch wil hij doorgaan ‘in de strijd voor een nieuwe verzorgingsstaat’.

Quote Dit gaat Lodewijk en de PvdA hoe dan ook achtervol­gen in de campagne PvdA-lid Marijke Beintema Maar partijlid Francisca Drijver uit Krimpen aan den IJssel vindt dat de schade ‘die door Asscher is aangebracht onherstelbaar is’. Op het interne berichtenbord van de PvdA krijgt ze bijval. ‘Dit gaat Lodewijk en de PvdA hoe dan ook achtervolgen in de campagne’, zegt een lid. Anderen vinden de motie juist ‘walgelijk’ en ‘prematuur’.



Ook PvdA-lid Sander Terphuis heeft een motie ingediend waarin de rol van Asscher wordt bekritiseerd. Zijn ‘motie van afkeuring’ lijkt echter niet bedoeld om de partijleider weg te sturen. Wel zegt hij dat ‘de (hoofd-)rol die Asscher in dit geheel heeft gespeeld onmogelijk buiten beschouwing kan blijven’.

Ondertussen laat afdelingsvoorzitter Nick Bolte van PvdA Amsterdam Zuidoost weten dat Asscher moet vertrekken. In een ingezonden brief schrijft hij dat Asscher door terug te treden ‘de weg vrijmaakt’ om een andere koers in te slaan. ,,De top van de lijst is er klaar voor’’, vindt Bolte. ,,En dan geeft de PvdA de boodschap af: schoonvegen van de trap dient bovenaan te beginnen.’’

Asscher bood eind december zijn excuses aan voor de fouten die hij als minister had gemaakt in de toeslagenaffaire. Zo vond hij dat hij onvoldoende achter signalen was aangegaan die erop wezen dat onschuldigen werden getroffen door de Belastingdienst.

Eerder vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) geen strafrechtelijk onderzoek instelt naar ambtenaren van de Belastingdienst. Het kabinet deed vorig jaar zelf aangifte tegen de Belastingdienst. De Rijksrecherche onderzocht de zaak, maar volgens het OM is er geen reden tot vervolging.

,,Het OM realiseert zich dat deze uitkomst voor de getroffen ouders een teleurstelling kan zijn’’, laat justitie weten. ,,Ouders die zelf aangifte hebben gedaan bij het OM zouden via een zogeheten artikel 12-procedure de rechter kunnen vragen om alsnog tot vervolging over te gaan.’’

