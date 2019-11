Kritische Gerbrands niet de Tweede Kamer in namens de PVV

Het Haagse raadslid Karen Gerbrands kwam als eerste in aanmerking om de Tweede Kamer in te gaan. Dat was opmerkelijk, want ze baarde recent opzien door partijleider Geert Wilders te bekritiseren.



Dat deed ze in een interview met NRC Handelsblad over hoe de partij omging met de zelfdoding van haar collega en vriendin Willie Dille, die in augustus 2018 haar eigen leven nam. Dille zei te zijn verkracht door een groep moslims, maar hield dat stil tot aan haar overlijden.