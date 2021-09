Kritiek staatssecretaris Keijzer op cororapas valt verkeerd, Kamer wil tekst en uitleg

,,Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?”, zegt de CDA-politica in een interview met De Telegraaf. Ze wijst op de hoge vaccinatiegraad en vindt het ‘niet uit te leggen’ dat mensen via de pas moeten laten zien gevaccineerd of getest te zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen.



Zowel voor- als tegenstanders van het coronatoegangsbewijs in de Tweede Kamer willen opheldering over de uitspraken van Keijzer. D66'er Jan Paternotte vindt de uitspraken van Keijzer ‘heel erg raar’, laat hij op Twitter weten. Het roept volgens hem veel vragen op. Hij wil dat zij uitleg komt geven in de Tweede Kamer. PVV ‘er Geert Wilders gaat een spoeddebat over de kwestie aanvragen. Het laat volgens hem zien dat het kabinet verdeeld is. ,,Weg met die pas’’, meent hij.



Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken heeft geen goed woord over voor de actie van Keijzer. ,,Dit is een trap na voor alle ondernemers die vandaag de CoronaCheck moeten invoeren. Hoe kunnen zij vertrouwen hebben, als het kabinet eigen beleid bekritiseert in de krant?’’ Ze wil van demissionair premier Mark Rutte weten of het gehele kabinet nog achter het coronabeleid staat.