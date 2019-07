Kritiek op minister om 'linksere' canon

Kabinet lijkt Huawei op diplomatie­ke wijze de deur te wijzen bij uitrol 5G

1 juli Het kabinet lijkt niet in zee te gaan met het Chinese techbedrijf Huawei bij de uitrol van een 5G-netwerk in ons land. Toch schuift het een definitief besluit nog even voor zich uit: in het najaar moet er een eisenpakket liggen waaraan telecomaanbieders moeten voldoen die betrokken worden bij het netwerk.