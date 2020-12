Kritiek op De Jonge zwelt aan: ‘Ga maandag aan de slag met vaccineren!’

VIDEO Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten begint eigen partij: Splinter

21 december Het zelfstandige Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten doet met een nieuwe partij mee aan de verkiezingen in maart. Zij lanceert vandaag Splinter, een seculiere partij die zich in wil zetten voor een betrouwbare overheid, klimaat en privacy en die ‘wars is van verstikkende fractiediscipline’.