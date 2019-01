Koolmees: pensioenhervorming wordt urgenter

De minister wijst erop dat pas aan het eind van het jaar het meetmoment ligt voor de dekkingsgraad voor de pensioenfondsen. Dan wordt duidelijk of er gekort moet worden. Koolmees' inzet is om voor die tijd een akkoord te bereiken over de hervorming van het pensioenstelsel.

In november klapten de gesprekken tussen kabinet, werkgevers en werknemers over hervorming van het pensioenstelsel. De hoogte van de AOW-leeftijd was een van de grootste struikelblokken. De vakbonden hebben acties aangekondigd voor een beter pensioenakkoord. Koolmees wil niet zeggen of hij de bonden nog iets extra's te bieden heeft. Nog voor eind deze maand komt hij met een brief naar de Kamer over hoe het verder moet met het pensioendossier. Daarin zal niet ‘iets heel nieuws’ staan, laat hij alvast weten.

Adempauze

Eerder op de dag waarschuwden enkele grote pensioenfondsen voor dreigende pensioenkortingen de komende jaren. Doordat hun financiële positie afgelopen kwartaal is verslechterd, is de kans op verlaging van de pensioenen van veel Nederlanders in 2020 of 2021 groter geworden. Vooral bij de metaalfondsen PME en PMT begint de situatie nijpend te worden omdat voor beide de deadline eind 2019 al verstrijkt en pensioenen er dus mogelijk volgend jaar al omlaag gaan.

Hun beleidsdekkingsgraad zat eind december op respectievelijk ruim 101 en dik 102 procent. Metaalfonds PME vraagt het kabinet zelfs om een ‘adempauze’ en maatregelen om snijden in de uitkering aan ouderen te voorkomen. PME-bestuurder Eric Uijen vindt het ‘onrechtvaardig’ dat hij straks ‘aan de vooravond van een nieuw stelsel’ misschien nog de pensioenen moet verlagen. ,,Wij vragen kabinet en sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd in ieder geval te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden.’’

Zorgfonds PFZW stond er met een score van ruim 101 procent ook niet goed voor, maar heeft net als ambtenarenfonds ABP in principe nog tot eind 2020 om orde op zaken te stellen. Bij ABP eindigde de graadmeter iets onder de 104 procent. Het grootste fonds van Nederland leek vorig jaar lang op weg om boven het vereiste niveau uit te komen, maar een zeer slecht vierde kwartaal gooide roet in het eten.

Van de grote fondsen staat alleen BpfBOUW er al een tijdje goed voor. Hier zit de graadmeter boven de 118 procent. Bij het fonds voor de bouwsector werd begin dit jaar voor het tweede jaar op rij een pensioenverhoging doorgevoerd.

Actie