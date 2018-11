Koolmees kritisch op VVD-plan om werklozen uitkering in te laten zetten voor opleiding

Koolmees wijst erop dat de WW nu een inkomensvoorziening is voor mensen die werkloos worden. Zodra zij werk gevonden hebben houdt de uitkering op. ,,Er is geen sprake van een individueel potje of trekkingsrecht’’, aldus Koolmees vanochtend tijdens het debat over de begroting van Sociale Zaken.



Volgens VVD-Kamerlid Dennis Wiersma zet de huidige opzet van de Werkloosheidswet te weinig aan tot actie. Werklozen kunnen nu bij uitkeringsinstantie UWV weliswaar om geld voor scholing aanvragen, maar dat budget is in veel gevallen niet genoeg om volledige omscholing te betalen. Wiersma wil daarom dat werklozen een deel van hun WW-recht in geld zouden moeten kunnen omzetten om daarmee alsnog een opleiding te kunnen bekostigen die leidt tot een andere baan.