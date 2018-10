Koolmees klopt aan bij links om pensioenakkoord te redden

Hij had het drietal echter net zo goed tegelijkertijd kunnen spreken, want het linkse blok heeft gezworen elkaar niet te zullen loslaten.

Koolmees zit flink in de rats nu de drie vakbonden, na maanden van moeizaam polderoverleg in de Sociaal Economische Raad, hem een ultimatum hebben gesteld. Niet alleen eisen zij dat het kabinet de AOW-leeftijd voorlopig vastzet op 66 jaar, ook willen zij dat de rekenregels voor pensioenfondsen zo worden aangepast, dat indexatie eerder in het vizier komt.

Binnenskamers zou Koolmees echter ook te verstaan zijn gegeven dat met name de FNV geen akkoord wil sluiten als zij daarvoor niet op linkse rugdekking in het parlement kan rekenen. Koolmees heeft vandaag een onderhoud met de fractieleiders en pensioenspecialisten van GroenLinks en PvdA. Morgen spreekt hij de SP.

Klokken gelijkgezet

De drie linkse partijen hadden al verwacht dat Koolmees vroeg of laat bij hen zou aankloppen en hebben daarom na Prinsjesdag in een aantal sessies de klokken gelijkgezet. Jesse Klaver, Lilian Marijnissen en Lodewijk Asscher willen voorkomen dat het centrumrechtse kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het linkse blok uit elkaar speelt. In het verleden kwam meermaals een einde aan linkse samenwerking doordat een van de drie de verleiding niet kon weerstaan zaken te doen met partijen ter rechterzijde. Zo deed GroenLinks na de val van het gedoogkabinet in 2012 als enige mee aan het Kunduz-akkoord en stapte de PvdA in datzelfde jaar in een coalitie met de VVD.

Het linkse drietal zal Koolmees te verstaan geven dat het alleen wil meedenken over een pensioendeal als het daar een gezamenlijk links stempel op kan drukken. GroenLinks, SP en PvdA vinden bijvoorbeeld dat er in de discussie over een toekomstbestendig pensioenstelsel geen oog is voor onrechtvaardige verschillen tussen lager- en hoogopgeleiden. Zo beginnen mensen die niet hebben gestudeerd veel eerder met betalen van pensioenpremie, terwijl zij statistisch gezien minder oud worden en dus minder lang van hun pensioen kunnen genieten. Daarnaast is er een groeiende groep zzp'ers die nu nauwelijks pensioen opbouwt.

'Delicaat proces'

Koolmees benadrukte gisteren in de Tweede Kamer nogmaals dat de onderhandelingen over een pensioendeal een 'delicaat proces' zijn. Tegelijkertijd leek hij een kleine opening te bieden: waar hij eerder er nog op hamerde dat er niet aan de rekenrente voor pensioenfondsen kan worden getornd, zei hij nu te willen vasthouden aan 'een prudente rekenrente'.