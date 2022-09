Koninklijk huis kost voor het eerst meer dan 50 miljoen per jaar

‘Premie zorgverze­ke­ring volgend jaar ruim 10 euro per maand hoger’

De premie voor de zorgverzekering kan het komende jaar stijgen met ruim 10 euro per maand, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. De stijging is vooral het gevolg van de loonstijging en andere prijsstijgingen in de zorgsector.

16 september