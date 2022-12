Koning wil verbinding tussen stad en regio: ‘Haak aan, doe mee’

Koning Willem-Alexander houdt op eerste kerstdag traditioneel een toespraak vanuit paleis Huis ten Bosch, waarbij het staatshoofd terugblikt op het voorbije jaar en een boodschap meegeeft voor het nieuwe jaar. Voor Willem-Alexander is dit zijn tiende toespraak.

Vorige kerst zat Nederland nog in een coronalockdown en riep de koning opnieuw op tot matiging en nuance. In de donderdag opgenomen toespraak refereert Willem-Alexander opnieuw aan verdeeldheid en polarisatie op vele vlakken. ,,Democratie is niet: de hardste roepers krijgen hun zin. Het gaat om samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich herkent.” Tussen ‘stad en platteland is het hoog tijd om de verbinding te versterken’, vindt de koning. ,,Wat de Randstad zonder regio? En de regio zonder Randstad? Die hebben elkaar broodnodig.”

Slavernijverleden

Het staatshoofd kwam ook uitgebreid terug op de excuses voor het slavernijverleden van afgelopen maandag. Het koningspaar zal komend herdenkingsjaar ‘betrokken blijven’: ,,We spraken een jaar lang met allerlei mensen, onder wie nazaten van mensen die leefden in slavernij. Voor wat toen is aangericht, draagt nu niemand schuld. Maar door deze misdaad tegen de menselijkheid te erkennen, leggen we wel het fundament onder een gezamenlijke toekomst. De excuses zijn het begin van een lange weg. Laten we elkaar blijven vasthouden.”

De koning sprak over ‘een heftige tijd’ waar mensen worstelen met hoge rekeningen, tekort aan woningen, heftige keuzes die door klimaatverandering nodig zijn. ,,We lopen tegen de grenzen aan, lastige besluiten doorschuiven kan niet, noodverbanden helpen niet. Ik snap de onzekerheid, stress en boosheid die dat soms veroorzaakt. Stoom afblazen kan helpen, maar blijf niet steken in cynische kritiek, in het zoeken naar een zondebok, maar werk samen.”

Volgens de koning is ‘de toekomst in goede handen’: ,,De jongeren ontmoeten we overal, ze voelen zich medeverantwoordelijk. Er zit zoveel veerkracht in de jonge generatie. Maar ze kunnen het niet alleen. (...) We zijn tot veel meer in staat dan we zelf denken. Ook heel ingewikkelde problemen kunnen we tot een goed einde brengen, zodat we samen verder kunnen.”

