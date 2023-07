Koning maakt persoonlijke excuses voor slavernijverleden, vraagt vergiffenis: ‘Er was een morele plicht om op te treden’

In een opvallend persoonlijk relaas trok koning Willem-Alexander vanmiddag het boetekleed aan bij zijn toespraak over het slavernijverleden. ,,Slavernij was de meest kwetsende, mensonterende, vernederende misdaad. Mensen beschouwen als koopwaar, willoos werktuig voor winst”, sprak de koning. ,,Ze werden vastgeketend, gestraft, zelfs gedood. We dragen de gruwelijkheid met ons mee, die is tot vandaag te voelen. Vandaag sta ik hier voor u. Als koning maak ik deze excuses", zei Willem-Alexander, waarna gejuicht en applaus klonk in het Oosterpark.

Vandaag 150 jaar geleden werd de slavernij afgeschaft in Suriname en de eilanden van het koninkrijk, koning Willem-Alexander staat daarbij stil tijdens de toespraak in het Amsterdamse Oosterpark. Koningin Máxima, premier Rutte en diverse ministers zijn ook aanwezig.

De koning meldt dat hij het thema met ‘hart en ziel’ beleeft, maar dat er ook een ‘persoonlijke dimensie’ meespeelt: ,,Slavernij was een misdaad tegen de menselijkheid, maar de stadhouders en de Oranjes hebben er niets tegen ondernomen. De gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog leren ons dat je je niet kunt verschuilen achter wetten als mensen tot beesten worden gereduceerd. Er is ook de morele plicht om op te treden. Dus ik vraag ook vergiffenis voor het gebrek aan handelen.”

In december bood premier Mark Rutte al formeel excuses aan voor de misdaad tegen de menselijkheid - ‘een ronduit beschamende episode’ - tijdens een toespraak in Den Haag. ,,Ik bied excuses aan voor het handelen van de Staat in het verleden, postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd hebben geleden, hun nazaten in het hier en nu.” En: ,,We zetten een komma, geen punt.”

Na de komma van Rutte zouden er vandaag ook excuses volgen van koning Willem-Alexander, zo werd alom aangenomen. Ter voorbereiding kwamen vertegenwoordigers van belangenorganisaties naar het paleis voor gesprekken met het koningspaar. De belangengroepen ‘kregen het gevoel dat de koning zich voorbereidt op excuses’. Maar met welke woorden? En in welke hoedanigheid? Herhaalt hij als lid van de regering de excuses van Rutte? Spreekt hij namens zijn familie, wordt het persoonlijk? Of toch echt als staatshoofd?

Het is balanceren voor regering en staatshoofd: de omgang met het slavernijverleden ligt gevoelig, Nederlanders zijn verdeeld. Ongeveer 4 op de 10 mensen vindt een mea culpa wel nodig en goed, iets meer mensen (46 procent) zijn tegen. Lang twijfelde het kabinet daarom of het wel sorry moest zeggen. En dat de koning dat zou doen leek voor Rutte in november nog ondenkbaar: de vorst is een ‘symbool van de eenheid van het land’, stelde de premier. ,,Die wil je niet in het politieke debat trekken.”

Volledig scherm Een kleurrijke Bigi Spikri optocht trekt door Amsterdam richting het Oosterpark ter ere van de Keti Koti viering. © ANP

Dit gebeurt er vandaag tijdens Keti Koti

14:00 - toespraak koning - Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en minister-president Rutte zijn vanmiddag in het Oosterpark in Amsterdam bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Rond 14:00 zal de koning een toespraak houden. Tijdens de toespraak zal hij waarschijnlijk zijn excuses aanbieden voor het slavernijverleden. 15:30 - concert - Om 15.30 start het ‘Emancipatieconcert’ in Amsterdam met onder meer Berget Lewis, Jeangu Macrooy en Akwasi. Andere steden en Suriname

Ook in andere Nederlandse steden worden vandaag herdenkingen gehouden. Bijvoorbeeld in Haarlem, Den Bosch, Middelburg, Almere en Harderwijk. In Suriname is minister Wopke Hoekstra aanwezig om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij en op Curaçao is minister Ernst Kuipers aanwezig, op Aruba is staatssecretaris Eric van der Burg, op Bonaire minister Hugo de Jonge en op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius is minister Alexandra van Huffelen namens de regering aanwezig.

Herdenkingsjaar slavernijverleden Vandaag start ook het herdenkingsjaar van het slavernijverleden. Tijdens het herdenkingsjaar wordt in het hele land door middel van evenementen en activiteiten stilgestaan bij het slavernijverleden en wat voor invloed dit heeft op de levens van mensen nu.