Koning Jordanië op bezoek bij premier Rutte

Belgische oud-ko­ning Albert moet dna afstaan in affaire ‘dochter’ Delphine Boël

12:27 De Belgische oud-koning Albert II moet binnen drie maanden een dna-test ondergaan. Het hof van beroep in Brussel heeft dat bepaald in de zaak waarin de kunstenares Delphine Boël wil aantonen dat het 84-jarige voormalige staatshoofd haar biologische vader is.