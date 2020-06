Knauw voor het aanzien van de politiek

commentaarEuroparlementariër Toine Manders stapte dinsdag over van 50Plus naar het CDA. Nu de ouderenpartij op imploderen staat, kiest Manders eieren voor zijn geld en sluit hij zich aan bij een andere fractie. In 2013 deed Manders hetzelfde al eens nadat hij na drie termijnen in Brussel niet meer terug mocht keren voor de VVD: ook toen veranderde hij zonder moeite van partijkleur om voor 50Plus in het Europarlement te kunnen blijven zitten.

Het CDA heeft het van oudsher niet op politieke opportunisten als Manders. ‘Zetelroof’ en ‘ongeloofwaardig’ waren de termen die de top van het CDA gebruikte toen het eerder na een conflict met de partij opgestapte Kamerlid Jacques de Milliano in 2001 aankondigde op persoonlijke titel zijn Kamerzetel weer in te nemen. Volgens de Kieswet had hij daar recht op. Maar het CDA wees erop dat De Milliano destijds ‘op het CDA-programma’ gekozen was en niet op persoonlijke titel. De Milliano zwichtte voor de druk en zag van zijn Kamerzetel af, zodat het CDA geen zetel verloor. Ook begin jaren 80 werd er druk uitgevoerd op CDA’ers Jan-Nico Scholten en Stef Dijkman om hun Kamerzetel op te geven nadat ze uit de fractie waren gestapt. ‘Moreel volstrekt verwerpelijk’, noemde de toenmalige partijvoorzitter het toen ze dat niet deden.

Hoewel het juridisch geen waarde heeft, vraagt het CDA kandidaten voor functies in bijvoorbeeld de gemeenteraad om een verklaring te ondertekenen dat ze afzien van hun zetel als ze breken met de partij. Maar nu de partij zelf kan profiteren van een zetelrover, gelden die principes blijkbaar allemaal niet. Manders wordt door partijvoorzitter Rutger Ploum ‘van harte welkom geheten binnen de CDA-fractie’. CDA-Europarlementariër Esther de Lange is blij dat haar partij door de extra zetel ‘meer impact’ heeft. Het is allemaal van een mateloos opportunisme.