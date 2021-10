Knapen: Nederland staat nog altijd achter oproep aan Erdogan om activist Kavala vrij te laten

Delen per e-mail

,,Wij staan achter deze oproep, daar is geen twijfel over mogelijk", zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen in de Tweede Kamer. ,,Wij stellen dit keer op keer aan de orde en blijven dit doen.”

Erdogan zei zaterdag dat Turkije tien ambassadeurs tot persona non grata heeft verklaard vanwege de gezamenlijke oproep Kavala vrij te laten. De Nederlandse ambassadeur Marjanne de Kwaasteniet verklaarde maandag met de andere ambassadeurs dat hun landen het diplomatieke beginsel respecteren om zich niet te mengen met de binnenlandse rechtsgang. Ankara maakte diezelfde avond bekend dat de diplomaten toch niet uitgewezen zouden worden. De diplomatieke rel werd daardoor in de kiem gesmoord.

Gezwicht

De gang van zaken lokte de kritiek uit dat Nederland en andere westerse landen gezwicht waren voor de druk van Erdogan. Volgens Knapen is daar geen sprake van. Volgens hem kwamen de ambassadeurs met hun statement omdat de suggestie was gewekt dat de tien landen de Weense conventie niet zouden respecteren. Daarin staat het artikel opgenomen die inmenging uitsluit. ,,Als wij kritiek leveren en er komt een tegenreactie dat wij internationale verdragen aan ons laars zouden lappen, dan zijn wij eraan gehouden aan te geven dat daar geen sprake van is", stelt hij.

Dat wil echter niet zeggen dat Nederland zou zijn 'teruggekrabbeld', meent Knapen. De tien landen herhaalden slechts de uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Dat gelastte Turkije eerder om Kavala onmiddellijk vrij te laten uit zijn voorarrest. Knapen: ,,De oproep was in de geest van afspraken die we internationaal hebben gemaakt.”

Niet op het matje

Volgens de CDA-minister zal Nederland als dat nodig is landen blijven aanspreken op de rechtsstaat en ‘mogen andere landen dat bij ons ook'. Hij is tegelijkertijd niet van plan om de Turkse ambassadeur in Nederland op het matje te roepen.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma toonde zich verheugd over de uitleg van het kabinet, waar volgens hem ‘geen woord Spaans bij’ is. Hij riep andere Kamerleden op niet mee te gaan in het 'frame’ dat de Nederlandse ambassadeur ‘incompetent’ zou zijn en 'laf’ heeft gehandeld. ,,Nederland staat nog steeds onomwonden en ondubbelzinning achter de oproep om Kavala vrij te laten", constateert hij tevreden.

Zwakte

Toch vinden andere Kamerleden dat de gang van zaken niet goed was. ,,De afgelopen dagen waren zeer pijnlijk", meent VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Hij noemt het een ‘zwakte’ dat Nederland en andere landen benadrukten dat de Weense conventie wordt gerespecteerd. Die zin kan volgens hem op meer manieren geïnterpreteerd worden. ,,Nu lijkt het erop dat wanneer een dictator terugslaat, het Westen terug rent uit de ring.”

Knapen is het daar niet mee eens en zegt dat er alleen een ‘misverstand’ is rechtgezet.