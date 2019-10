Klokkenluider WODC-affaire werd ‘afgeluisterd door justitie’

Respect

Omdat die affaire uitlekte, startte de Rijksrecherche een onderzoek. Dat was al opvallend, omdat minister Ferd Grapperhaus in de Tweede Kamer juist uitgebreide complimenten had gemaakt aan Van Ooyen. Hij zei onder meer tijdens een debat waar Van Ooyen bij was, dat zij zelfs ‘groot respect’ verdiende. ,,En complimenten is misschien nog wat stijfjes uitgedrukt. Het verdient groot respect dat je als individu op enig moment in een organisatie aan de kaak stelt dat je de stellige overtuiging hebt dat iets niet goed loopt.’’