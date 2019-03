Klaver: Er breekt een nieuwe lente aan

Partijleider Jesse Klaver heeft zijn zin over de grote winnaar van de verkiezingen – Forum voor Democratie – nog niet afgemaakt of de GroenLinksers willen al een boegeroep aanheffen. ,,Nee, nee, nee”, zegt partijleider Jesse Klaver gedecideerd, die rond 23:45 uur het podium beklimt. ,,Geen sprake van. Geen geboe. In een gezonde democratie past het om iedere winnaar te feliciteren.’’



Ook GroenLinks wint fors, volgens de exitpoll verdubbelt de partij in de Eerste Kamer van vier naar acht zetels. ,,Er breekt een nieuwe lente aan”, jubelt Klaver. ,,Wij wilden de sleutel in handen krijgen en het heeft er alle schijn van dat dat gebeurt. Wij gaan Mark Rutte aan zijn beloftes houden.’’ Klaver doelt op de CO2-belasting voor vervuilende bedrijven die hij vorige week aankondigde.



Ook volgens Eerste Kamer-lijsttrekker Paul Rosenmöller – die Forum eerder op de avond al feliciteerde, ondanks ‘zorgen’ over diens winst – kan Rutte III niet om GroenLinks heen. ,,De coalitie is zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. Het kabinet heeft ons nodig als ze de klimaatmaatregelen waar willen maken.’’



Maar GroenLinks is niet de enige optie. Als de coalitie steun van links wil, kan het óók naar de PvdA – gepeild op 7 zetels – kijken. In ieder geval CDA-leider Sybrand Buma zal liever zaken doen met de partij van Lodewijk Asscher dan met Klaver.



Maar de coalitie kan óók naar rechts kijken, naar Forum voor Democratie. De partij is de grote winnaar van de avond. De Groenlinksers die zijn samengekomen in de Utrechtse uitspanning Winkel van Sinkel zijn er een beetje van slag van. Zeker, er is blijdschap. De partij wint fors bij verkiezingen, voor de derde keer op rij. Maar ze hebben ook de exitpolls van Forum gezien. De partij, de tegenpool van GroenLinks, glorieert.