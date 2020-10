Klaas Dijkhoff verlaat politiek na de verkiezingen: 'Tijd voor nieuwe dingen’

De man die de afgelopen jaren als de kroonprins van de liberale partij gold, hakte de knoop naar eigen zeggen al twee jaar geleden door. Die beslissing deelde hij met weinig mensen. ,,Ik dacht altijd: laat mij maar de kroonprins zijn, dan hoeven anderen die last niet te dragen”, zegt hij in een interview met NRC Handelsblad.



Op Facebook schrijft Dijkhoff dat het tijd is voor nieuwe dingen. ,,Na ruim 10 jaar aan het Binnenhof is mijn nieuwsgierigheid om ergens anders aan het werk te gaan groter dan naar wat een langer verblijf brengt. Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen.”



Voorlopig verandert er volgens hem nog niets. ,,Ik blijf me een slag in de rondte werken als fractievoorzitter, we gaan mooie discussies voeren over het verkiezingsprogramma van de VVD en ik zal me uit de naad werken om de nieuwe lijst sterke kandidaten te helpen een zo goed mogelijk resultaat te boeken op 17 maart. Daarna zal ik me als het lid Dijkhoff uit Breda voegen als actief lid van de mooiste partij van Nederland. Ik kan mezelf wel uit de politiek halen, maar de politiek niet uit mezelf.”